L'aéroport de Zurich inaugurera son pharaonique projet immobilier «The Circle» le 1er septembre 2020, a annoncé l'exploitant du tarmac zurichois. Ce dernier a pu gagner de nouveaux locataires pour son gigantesque complexe du bureaux et commerces.

Certains locataires de bureaux pourront cependant déjà emménager auparavant, a précisé Flughafen Zürich lundi dans un communiqué. Les magasins de marques et les restaurants suivront début septembre 2020, ainsi que le centre des congrès et l'hôtel Hyatt Regency. Le centre de soins ambulatoires de l'hôpital universitaire de Zurich et le second hôtel Hyatt suivront d'ici la fin de l'année prochaine.

Parmi les autres locataires se trouvent la start-up zurichoise Westhive, une crèche, un centre de remise en forme, l'enseigne de restauration Sapori d'Italia de Coop, une boutique Globus, la compagnie aérienne Edelweiss et la société informatique Inventx.

«The Circle» est détenu à 51% par Flughafen Zürich et à 49% par l'assureur vie Swiss Life. Mardi dernier, le directeur général de Flughafen Zürich, Stephan Widrig, avait assuré que le site devait être rempli à 75%-80% d'ici son ouverture. «The Circle» devrait contribuer positivement au résultat brut d'exploitation (Ebitda) du groupe dès l'exercice suivant. (ats/nxp)