Le président américain Donald Trump s'est déclaré prêt samedi à un accord commercial «historique» avec la Chine dès le début d'une rencontre très attendue avec son homologue, en marge d'un G20 qui s'est tenu à l'ombre de l'affrontement économique des deux pays.

«Ce serait historique si nous pouvions arriver à un accord commercial équitable», a lancé Donald Trump depuis Osaka. «Nous y sommes totalement ouverts». «Je pense que cela va être une rencontre très productive», a-t-il encore dit, insistant longuement sur ses très bonnes relations avec Xi Jinping, qui, a-t-il assuré, est devenu «un ami».

LATEST: Trump tells Xi it would be "historic" if they could do a "fair trade deal" as they go into their meeting at #G20summit in Osaka https://t.co/tyx75rTClU pic.twitter.com/WHufY4tuNi