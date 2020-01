Le groupe de médias TX Group (ex-Tamedia) a annoncé jeudi la cession de ses activités de billetterie, regroupées sous Starticket, au britannique See Tickets. Le montant de l'opération n'a pas été précisé.

30 millions de tickets par an

Starticket est décrit comme étant un des leaders de la billetterie en Suisse, avec plus de 5 millions de tickets vendus par an. Avec cette acquisition, See Tickets, filiale du groupe français Vivendi, passera à 30 millions de billets vendus par an pour quelque 10'000 événements en Europe et aux Etats-Unis, ont précisé les trois sociétés dans un communiqué commun.

En reprenant son homologue helvétique, See Tickets est également en mesure d'étendre sa présence en Suisse. L'entreprise britannique reprendra tous les employés de Starticket, y compris la direction, a-t-elle indiqué à AWP.

En pleine transformation

TX Group, qui s'appelait jusqu'à mi-décembre 2019 Tamedia, est en pleine transformation de ses activités, centrées autour des plateformes de rubriques et places de marché, la commercialisation publicitaire, les publications gratuites et les médias payants. (ats/nxp)