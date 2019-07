Eric Swalwell, un candidat démocrate à la Maison Blanche qui avait défié le favori Joe Biden en l'appelant à passer le témoin aux plus jeunes, a annoncé lundi qu'il renonçait à briguer l'investiture de son parti pour la présidentielle américaine de 2020. «Aujourd'hui marque la fin de notre campagne présidentielle», a-t-il déclaré en Californie, Etat qu'il représente à la Chambre depuis 2013, en annonçant qu'il avait finalement décidé d'être candidat à sa réélection au Congrès. Eric Swalwell n'avait pas décollé dans les sondages, où il était proche de zéro, depuis son entrée en campagne le 8 avril avec un message axé sur la lutte contre les violences par armes à feu.

La sénatrice américaine Elizabeth Warren a annoncé lundi avoir reçu 19 millions de dollars au deuxième trimestre pour sa candidature à la Maison Blanche. Elle se hisse à la troisième place des démocrates malgré son boycott des galas de levée de fonds et des grands donateurs.

Avec 19,1 millions de dollars versés entre avril et juin -et une moyenne de 28 dollars par donations-, la progressiste fait mieux que le sénateur indépendant Bernie Sanders (18 millions), qui vise en grande partie le même électorat.

C'est le jeune maire de South Bend (Indiana) Pete Buttigieg qui a reçu le plus de fonds au deuxième trimestre, avec 24,8 millions de dollars, suivi par l'ancien vice-président et favori dans les sondages Joe Biden (21,5 millions). Tous deux ont en revanche organisé plusieurs dîners et galas de levée de fonds auprès de grands donateurs.

La sénatrice noire Kamala Harris complète ce top 5 des candidats à l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine. Elle a récolté 12 millions de dollars entre avril et juin.

Kamala Harris deuxième des sondages

La hiérarchie des campagnes de financement au deuxième trimestre ne reflète toutefois pas celle des sondages, dont l'ordre a été rebattu par les premiers débats démocrates les 26 et 27 juin. Si le centriste Joe Biden reste en tête (26% selon RealClear Politics), il a nettement chuté après avoir été ciblé par les critiques de ses adversaires, Kamala Harris en tête.

Cette dernière a grimpé jusqu'à la deuxième place (15,2%) après l'avoir durement critiqué sur ses positions passées sur la ségrégation raciale. Le socialiste Bernie Sanders est troisième (14%), suivi de la progressiste Elizabeth Warren (13,8%), et, en queue de peloton, du candidat modéré Pete Buttigieg (5,2%).

En face, le président Donald Trump, candidat à sa réélection, et le parti républicain ont annoncé avoir récolté 105 millions de dollars au deuxième trimestre. Le premier vote de la primaire démocrate aura lieu dans le petit Etat de l'Iowa, le 3 février 2020. La présidentielle américaine est prévue le 3 novembre 2020. (ats/nxp)