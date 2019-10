Exploit du HC Ajoie! Comme au premier tour de la Coupe de Suisse version 2017-2018, les Jurassiens se sont offert le scalp du LHC, dimanche après-midi (4-3 après prolongation). Cette fois-ci pour décrocher leur place en quarts de finale, où ils affronteront le mardi 26 novembre un adversaire qui sera déterminé lors du tirage au sort de lundi (12h30).

Au Voyeboeuf, ça a d’abord été le festival Tim Wolf. Les attaquants lausannois - surtout Jeffrey à la 8e et Kenins à la 19e - ont certes manqué de tranchant devant le but ajoulot. Mais comment ne pas relever le rôle joué par le dernier rempart zurichois dans le scénario de cette fin d’après-midi? Si le HCA a pu rejoindre la première pause à hauteur du LHC, Tim Wolf y est pour beaucoup (15 arrêts).

Double buteur en 62 secondes

Et puis il y a eu l’entrée en scène de Jonathan Hazen, double buteur en 62 secondes entre la 24e et la 25e pour ses... 18e et 19e réalisations de la saison toutes compétitions confondues (ses 7e et 8e de la semaine). Les deux fois avec une passe décisive de Philip-Michael Devos, son compère avec qui il totalise... 66 points en 13 rencontres de championnat. Duo magique. Le leader de Swiss League s’est même permis d’inscrire un troisième but dans la foulée, toujours par l’entremise de sa première ligne (28e Schmutz 3-0) et sur son troisième tir cadré de la période médiane. Réussite maximale. Mais réussite provoquée. Avec une organisation, une discipline et une agressivité exemplaires ainsi que des coups joués à fond. Le tout contre un Lausanne pas loin de l’apathie.

Derrière, Tim Wolf (43 arrêts au final) a repris le flambeau en empêchant Christoph Bertschy (32e et 36e) de réduire la marque avant la seconde pause. Il n’a en revanche rien pu faire lors du troisième tiers devant Petteri Lindbohm (42e 3-1), Tyler Moy (56e 3-2) et Dustin Jeffrey (59e 3-3, à 6c5). Le scénario catastrophe pour Ajoie? C’était sans compter Jonathan Hazen, buteur décisif durant la première minute de la prolongation. Fou! Jérôme Reynard, Porrentruy

Ajoie - Lausanne 4-3 ap (0-0 3-0 0-3)

Voyeboeuf, 1394 spectateurs.

Arbitres: MM. Hebeisen, Staudenmann; Dreyfus, Pitton.

Buts: 24e Hazen (Devos) 1-0, 25e Hazen (Devos) 2-0, 28e Schmutz (Hazen, Hauert) 3-0, 42e Lindbohm (Jooris/4c5) 3-1, 56e Moy 3-2, 59e Jeffrey (Bertschy/6c5) 3-3, 61e Hazen 4-3.

Ajoie: Wolf; Hauert, Pouilly; Ryser, Birbaum; Casserini, Dotti; Prysi, Pilet; Hazen, Devos, Schmutz; Huber, Mäder, Joggi; Privet, Frossard, Muller; Thibaudeau, Macquat, Arnold. Entraîneur: Sheehan.

Lausanne: Boltshauser; Lindbohm, Frick; Oejdemark, Grossmann; Nodari, Genazzi; Heldner, Junland; Wärn, Jooris, Kenins; Bertschy, Jeffrey, Vermin; Moy, Almond, Herren; Traber, Froidevaux, Antonietti. Entraîneur: Peltonen.

Pénalités: 2x2’ contre Ajoie; 3x2’ contre Lausanne.

Notes: Lausanne sans Leone ni Emmerton (au repos). 55’47 Ajoie demande un temps-mort. 58’11 Lausanne demande un temps-mort et joue sans gardien jusqu’à 58’17.