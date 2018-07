Les images filmées à Osakaau, au Japon, sont saisissantes. Une dizaine de secondes avant que le sol ne se mette à trembler, les chats du Cat Café Catchy qui dormaient paisiblement sont soudainement en alerte, comme s'ils pressentaient le danger imminent.

On peut voir les félins dresser la tête et adopter une attitude de repli. Quelques instants plus tard, le tremblement de terre est effectif. Il a fait cinq morts et une centaine de blessés, le 18 juin dernier.

Selon plusieurs scientifiques spécialisés, les animaux - et les chats en particulier - auraient la capacité de ressentir les premières secousses des plaques tectoniques, imperceptibles aux humains. (Le Matin)