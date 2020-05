Samedi soir sur une portion d'autoroute du sud-ouest de Toronto, «les policiers ont peut-être regardé à deux fois les chiffres qu'ils ont vu s'inscrire sur leur écran de contrôle après avoir flashé un bolide», écrit «Le Parisien». Le tronçon est limité à 100 km/h. Un chauffard venait de passer à 308 km/h…

Au volant se trouvait un jeune homme de 19 ans qui avait emprunté la Mercedes de son père. Il avait un passager, 19 ans également. Il est précisé qu’il y avait du trafic. Des automobilistes qui avaient vu passer le bolide ont d’ailleurs klaxonné pour montrer leur soulagement quand le jeune inconscient a été interpellé.

Triste record suisse pas battu

Dans une longue vidéo de plus de 13 minutes publiée sur Twitter le sergent Kerry Schmidt a dit toute sa sidération et son effarement pour le «pire excès de vitesse» dont il a jamais entendu parler. C’est «incroyable», commente-t-il, avant de noter que plus de 300 km/h, ça revient en gros à traverser un terrain de football en une seconde. «Ça aurait pu se transformer en un terrible accident, l'autoroute Queen Elizabeth n'est pas un circuit de course», lâche-t-il encore.

Le permis du chauffard a été suspendu et le véhicule confisqué durant sept jours, comme le veut la procédure locale. Le jeune homme devra répondre de conduite dangereuse devant la justice.

«Le Parisien» ajoute que le triste record européen en la matière n’a pas été battu: une Bentley Continental GT flashé à 324 km/h sur une route limitée à 120 km/h en Suisse. Il s’agissait en effet d’un Genevois arrêté après cette incroyable pointe de vitesse sur l’A1, entre Coppet et l’échangeur du Vengeron, en 2011.

308 km/h on the #QEW. Two 19 year kids going for a “drive” with dads car. Driver charged with #StreetRacing https://t.co/iDw5r7nEB9