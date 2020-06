La police cantonale bernoise a découvert jeudi à Orvin une plantation indoor comptant plus de 3 330 plantes. Des soupçons avaient été éveillés le même jour lors d’un contrôle de véhicule dans la région de Berne. L’exploitant présumé a été placé en détention.

La police a été mise sur la piste de la plantation par le contrôle d’une voiture, jeudi après-midi, dans la région de Berne. Plusieurs douzaines de plantes de chanvre et des ustensiles servant à la culture du chanvre s'y trouvaient.

L’automobiliste a ensuite été arrêté et des perquisitions ont été menées à Berne et à Bienne. «Elles ont éveillé le même jour des soupçons quant à une installation plus importante de chanvre à Orvin», indique le Ministère public.

Soupçons confirmés

«Dans la nuit de jeudi à vendredi, les soupçons ont finalement été confirmés dans un entrepôt dans le secteur de L’Echelette à Orvin», révèle vendredi la police bernoise.

Les 3330 plantes de chanvre sont à différents stades de croissance. Au total, 584 plantes à maturité, 407 plantes de chanvre en croissance, 2 330 boutures et plants ainsi que 13 plantes-mères ont été saisis.

De nombreux appareils techniques de culture de chanvre ont été trouvés. Les plantes et les appareils saisis ont été enlevés encore dans le courant de la nuit et lors d’une évacuation dans la journée de vendredi puis détruits.

L’automobiliste appréhendé lors du contrôle de véhicule dans la région de Berne passe pour l’exploitant présumé de l’installation. L’homme de 28 ans se trouve actuellement en détention et devra répondre devant la justice d’infractions à la loi sur les stupéfiants.

V. Dé