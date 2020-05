Lundi 4 avril, une patrouille de police a remarqué un SUV au comportement bizarre, sur l'autoroute à Ogden, dans le nord de l'Utah (USA). La voiture roulait à 50 km/h sur un tronçon pourtant limité à 110 km/h . Elle changeait en outre de voie sans clignotant et a négocié une courbe avec beaucoup d'hésitation. La police a enclenché feux et sirène en se plaçant derrière elle et le conducteur s'est arrêté sur la voie de gauche.

Le lieutenant Nick Street a déclaré au site BuzzFeed que l'agent qui est intervenu, Rick Morgan, pensait avoir affaire à une personne aux capacités diminuées ou en état d'urgence médicale. Mais quand il est arrivé à la hauteur de l'habitacle, il a eu une sacrée surprise. C'est un enfant qui était au volant, assis à l'extrémité du siège pour que ses pieds puissent atteindre les pédales.

L'enfant était en larmes

Après l'avoir aidé à couper le moteur, l'agent l'a interrogé. En larmes, le gamin lui a dit avoir 5 ans. Quand le policier lui a demandé où il allait, il a dit: en Californie. Qui se trouve à des centaines de kilomètres de là. Pourquoi? Pour s'acheter une Lamborghini! L'enfant devait ne pas connaître le prix d'une telle voiture car il n'avait sur lui que 3 dollars! Et s'il avait choisi la Californie, c'est aussi parce que sa sœur y habite et qu'il voulait aller la voir.

Le garçon n'a pu heureusement parcourir que quelques kilomètres depuis son domicile où, ses parents étant les deux au travail, il était gardé par son frère, adolescent. Mais il a échappé à sa surveillance, a pris les clés de la voiture et est parti avec cette drôle d'idée en tête.

La police regarde avec le procureur de l'État s'il faut ou non poursuivre les parents, mais le lieutenant Street pense que, vu comme l'enfant pleurait après s'être fait attraper, il y a peu de chances qu'il ait envie de récidiver.

Michel Pralong