Un vol Paris-New York a été des plus mouvementés pour une dizaine de pompiers français qui participaient à un voyage d’une semaine organisé par leur amicale, le 4 avril dernier.

Alors que l'Airbus 330 survolait le Canada vers 11h (heure locale), en direction des Etats-Unis, une passagère a fait une crise cardiaque. «Une de nos collègues s’est rendue aux toilettes. La dame en est sortie au même moment et s’est effondrée devant elle. La collègue a cru à une simple chute mais elle a vite réalisé qu’il s’agissait d’un malaise», explique un des pompiers à nos confrères du Dauphiné.

La situation est vite devenue intense: «Par chance, une cardiologue française se trouvait dans l’avion. Elle est intervenue aussitôt. Et nous avons attaqué les massages cardiaques. On a été six à se relayer», raconte le pompier.

Et de poursuivre: «Il a fallu quatre chocs au défibrillateur et une demi-heure de massage environ.» Une infirmière française a procédé à une injection pendant que la cardiologue s'affairait sur la malheureuse passagère. Cette dernière, fort heureusement a finalement pu être tirée d'affaire. (Le Matin)