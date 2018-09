Sept prisonniers sont morts mardi dans une mutinerie après une tentative d'évasion avortée dans un centre de détention de l'Etat du Pará, au Brésil, ont annoncé les autorités pénitentiaires. Six d'entre eux ont été tués par d'autres détenus et le dernier a succombé à des brûlures.

Seize prisonniers ont d'abord tenté sans succès de s'évader du centre pénitentiaire d'Altamira par un conduit d'évacuation de l'air à 01H30 du matin. Leurs mouvements ont été détectés par des caméras de sécurité et ils ont été arrêtés net. Cela a déclenché une mutinerie à laquelle quelque 120 prisonniers ont pris part. Ils ont incendié une salle où se trouvaient des générateurs et «une partie des cellules, l'infirmerie et le secrétariat de la prison ont été détruits», a ajouté la même source.

Les prisonniers qui se sont mutinés réclamaient des jugements plus rapides, de meilleures conditions de détention et le remplacement du directeur de la prison. L'établissement avait une capacité de 208 places, mais hébergeait 374 prisonniers.

Le Brésil compte la troisième population carcérale au monde, avec 726'712 détenus recensés en juin 2016, soit quasiment deux fois plus que le nombre de places dans ses prisons. (ats/nxp)