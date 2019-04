Barrière, parkings à vélos, panneau de signalisation: une automobiliste de 86 ans a tout embouti sur son passage jeudi matin à Buchs (SG), avant de terminer dans la vitrine d'un opticien. Elle souffre de blessures de gravité indéterminée et a été hospitalisée.

La course folle a commencé sur le parking d'un supermarché, a relaté la police cantonale st-galloise. En reculant, la conductrice a percuté une barrière et des supports à vélos. Elle a ensuite continué sa route et foncé un peu plus loin dans un autre parking à vélos, puis encore plus loin dans un panneau de signalisation. Elle est finalement entrée en collision avec une voiture stationnée correctement, avant de s'immobiliser dans la vitrine.

Les dégâts matériels se montent à plusieurs dizaines de milliers de francs. La femme a affirmé que sa voiture avait eu un problème technique. Le Ministère public a ordonné le prélèvement d'échantillons de sang et d'urine. (ats/nxp)