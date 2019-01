«Nous avons commandé du fast-food américain et c'est moi qui paye»: Donald Trump a accueilli lundi les joueurs de l'équipe de football des Clemson Tigers avec des pizzas et des hamburgers, mettant en avant les contraintes du «shutdown».

«C'est à cause du shutdown, comme vous le savez...Beaucoup de hamburgers, de pizzas, je pense qu'ils vont préférer ça à tout ce que nous aurions pu leur offrir», a expliqué le président américain à son arrivée à la Maison Blanche après une journée à La Nouvelle-Orléans.

White House says President Trump "is personally paying for” event with National Champions Clemson tonight "to be catered with some of everyone’s favorite fast foods,” because "much of the residence staff at the White House is furloughed” due to the ongoing government shutdown. pic.twitter.com/qeMc4iSKmG