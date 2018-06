Il avait fallu attendre la tombée de la nuit pour que Bart* (20 ans) daigne aller chercher sa copine Vanessa* (19 ans). Restée à l’attendre au bureau de l’entreprise familiale, pendant que l’apprenti gestionnaire de commerce prolongeait son apéro… C’était un mercredi caniculaire de juillet 2016. «On a fini par partir; un peu fâchés», s’est sobrement souvenue la demoiselle, lundi au Tribunal de l’Est vaudois.

Passagère-témoin contredite par les experts

À l’intérieur de la Citroën DS3, Bart – au volant – ne cessait de jeter des regards à sa passagère. Laquelle ne détournait pas le regard de sa vitre latérale. Après moins de 2 km de route, soit à l’entrée ouest de Château-d’Œx (VD), au débouché d’un chemin sis juste après le cimetière, c’est le drame. Florence* (33 ans), mère de deux enfants, est violemment heurtée par le pare-brise du véhicule (sur la droite). Elle finira projetée 40 m plus loin, tuée sur le coup.

Depuis le drame, le jeune automobiliste a déclaré n’avoir aperçu la piétonne à aucun moment. La seule témoin, c’est Vanessa. «J’ai vu cette dame s’approcher de la voiture en courant», a-t-elle assuré face à la Cour. Et d’ajouter: «Je me souviens avoir eu un soupir avant que ça fasse boum…» Sauf que les deux experts entendus après elle ont été catégoriques: la trentenaire ne peut avoir été percutée que de dos. Ce qui tendrait à démontrer qu’elle marchait en direction de Château-d’Œx.

«Il n’est pas interdit de se promener, même à 22 h», a lancé le veuf, en réponse aux questions de la juge unique, Anne-Catherine Page. «C’était d’ailleurs presque la pleine lune, il faisait clair…» Car pour le plaignant, le doute n’est pas permis: Florence, bien que sous antidépresseurs depuis peu, n’a certainement pas voulu mettre fin à ses jours: «Elle venait de décrocher un nouvel emploi. Et nous devions partir camper en famille au mois d’août.» L’homme a également dû expliquer au tribunal les motifs des deux séjours psychiatriques de son épouse, en 2013 et en 2014. En particulier le second, à la suite d’une tentative de suicide, dans un contexte de mobbing.

Le Parquet requiert une peine de 4 500 fr. avec sursis



«Elle n’a pas pu s’être jetée sous les roues en ayant été percutée par-derrière», a plaidé le conseil de la partie plaignante, Me Lionel Zeiter. Avant de conclure au versement d’une indemnité de 50 000 fr. en faveur du veuf, ainsi qu’à chacune de ses deux fillettes. Et deux fois 30 000 fr. pour le tort moral subi par les parents de la trentenaire.

Pour l’avocat de la défense, Me Marc-Aurèle Vollenweider, l’accident mortel ne se serait pas produit si Florence avait fait usage d’une lampe de poche et porté des vêtements réfléchissants dans le cadre de sa balade nocturne. Une coresponsabilité potentielle qui pourrait avoir une influence sur la condamnation que prononcera aujourd’hui la juge Page. Le procureur Hervé Nicod a pour sa part requis une peine pécuniaire de 4500 fr. avec sursis, assortie d’une amende immédiate de 900 fr. Bart circulait avec environ 0,1‰ dans le sang, alors que son permis à l’essai lui imposait une abstinence totale au volant.

* Prénoms d'emprunt (Le Matin)