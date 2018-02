«Sale monstre! Sale monstre!!» À l’instar du premier procès, en juin dernier, à La Chaux-de-Fonds (NE), la tension était maximale hier parmi les proches de la victime, à l’issue du verdict prononcé à l’encontre de Saïd* (31 ans), le Français qui s’était rétracté en avril 2015 après avoir avoué être à l’origine de la mort de son épouse, Latifa (24 ans). Les deux amants s’étaient rencontrés fin 2013 dans leur Alsace natale, et avaient emménagé un an plus tard dans les Montagnes neuchâteloises.

D’origine marocaine, tout comme la jeune femme, l’assassin présumé avait reconnu avoir tué celle-ci au cours d’une violente dispute, survenue un soir de janvier 2015, dans l’ex-appartement conjugal, que la victime avait été sommée de quitter trois semaines plus tôt. Étranglée, assommée et noyée dans la baignoire, Latifa s’était vu ôter sa chevelure et transportée en voiture à une vingtaine de kilomètres, de l’autre côté de la frontière franco-suisse.

Déposée nue dans un bois, sa dépouille avait encore été lardée de plusieurs coups de couteau, «dans le but de faire couler le sang pour attirer les animaux et faire disparaître le corps», précisait le procureur Daniel Hirsch, au moment de requérir une nouvelle fois la perpétuité à l’encontre du trentenaire.

Au final, le représentant du parquet a été partiellement suivi par les trois juges d’appel, avec une aggravation de la peine: 20 ans de prison, contre 18 en première instance. «On ne peut pas retenir un acte prémédité», a toutefois nuancé la présidente de la Cour d’appel pénale neuchâteloise, Marie-Pierre De Montmollin. Pas plus que le ou les mobiles: «On ne voit rien de suffisamment établi.»

La magistrate a en revanche insisté sur «l’égoïsme et la froideur» dont a fait preuve Saïd: ses aveux ont été corroborés par de nombreux éléments d’enquête. «Il a également sali la victime, en prétendant qu’elle se prostituait, alors que rien n’assoit cette thèse, ainsi que sa famille, qu’il a traitée de cinglée», a-t-elle fustigé. «C’est un fou!» nous ont confié les proches de Latifa, qui appréhendent déjà la sortie de prison du trentenaire. «On pense au mal qu’il pourrait faire, en particulier à d’autres femmes, une fois libre, vu qu’il ne reconnaît toujours pas les faits; dans 15 ans comme dans 10.»

Car le condamné peut espérer une libération conditionnelle aux deux tiers de la peine. Soit en 2028, compte tenu des trois ans déjà purgés. «Outre les circonstances, assez troublantes, dans lesquelles notre client a avoué, avant de se rétracter, le dossier comporte des lacunes considérables, qui auraient dû conduire les juges à prononcer un acquittement, au moins au bénéfice du doute», réagit Me Jacques Barillon, l’un des défenseurs de Saïd. «La présomption d’innocence a été violée!» Et d’annoncer qu’un ultime recours sera déposé auprès du Tribunal fédéral. (Le Matin)