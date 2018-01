«C'est un verdict juste, surtout parce que les juges ont redonné la dignité que Tchang mérite…» La fratrie du Vaudois d’origine coréenne assassiné au port d’Yverdon une nuit d’été 2015, roué de violents coups de pied à la tête, a fait part au «Matin» de son soulagement, hier à l’issue du procès de Gabor*. Le Gitan de 22 ans est resté de marbre lorsque le président de la Cour criminelle du Nord vaudois, Donovan Tesaury, l’a condamné à 18 ans de réclusion. Soit deux ans de moins que la peine requise mardi dernier par le procureur général adjoint, Franz Moos.

«Le tribunal n’a pas été dupe quant aux propos dégradants tenus tout au long des multiples versions de l’accusé», poursuivent les proches de la victime, massacrée à l’âge de 53 ans par le jeune mendiant. Lequel avait été sollicité par Tchang une dizaine de jours plus tôt en vue de rapports homosexuels tarifés à son domicile de Sainte-Croix.

«Dans l’unique but de détrousser la victime»

«Il est allé jusqu’à salir sa victime, essayant d’en faire une sorte de satyre aux tendances lubriques et pédophiles, qui n’hésitait pas à séquestrer de jeunes hommes», a fustigé le président de la Cour, Donovan Tesaury, à l’heure du jugement. Et d’estimer que le seul véritable facteur à décharge était la «grande précarité» de Gabor. Ainsi que le «contexte» de la relation entre les deux individus. Bien que les juges ne se disent pas convaincus par le fait que le Rom ait vainement réclamé un dû supposé de 300 fr. à son client quinquagénaire. «Sa version des faits n’a aucune concordance et évolue sans cesse, elle doit être écartée», ont-ils soutenu.

Le tribunal a en revanche acquis la conviction que le tsigane a agi «dans l’unique but de détrousser la victime», et non par crainte que Tchang ne lui assène un coup de couteau au moment où le Vaudois l’aurait saisi par le pull en vue de lui prodiguer de nouveaux rapports sexuels – l’autre main dans sa poche. Poche dans laquelle n’était dissimulée aucune arme blanche…

Il est établi que le quinquagénaire de Sainte-Croix a bien retiré la somme de 2200 fr. entre la veille de sa mort et le jour du crime, en quatre fois. Et qu’il avait encore «une certaine somme sur lui» au moment de quitter le restaurant de la Plage d’Yverdon (à 400 m du port), où les deux hommes avaient passé l’après-midi à boire des bières, exclusivement payées par la victime. «Le solde a été confié à un tiers avant l’interpellation de l’accusé», a décrété le président Tesaury.

«Sa culpabilité est extrêmement lourde, et c’est un euphémisme», a lancé le magistrat. «Il a agi lâchement, en s’acharnant sur une victime sans défense, dont il a réduit le visage en bouillie avant de repartir avec son butin».

Le procureur Moos nous confie d’ores et déjà qu’il ne fera pas appel de ce jugement, bien qu’il n’ait pas été complètement suivi sur la lourdeur de la peine: «C’est une sanction tout à fait satisfaisante, de même que tribunal ait retenu le même état de fait que celui que je lui ai proposé, et qu’il en ait tiré les mêmes conclusions.»

«Mon client est démoli»

«Mon client est démoli; c’est un choc!» réagit l’avocate de Gabor, Me Johanna Trümpy. «Ce jugement me paraît extrêmement sévère pour quelqu’un d’aussi jeune, et avec autant d’aspects qui n’ont pas pu être élucidés, notamment en raison de l’absence de témoin.» Un recours est envisagé, mais sans certitude à ce stade.

Qu’il y ait ou non un nouveau procès, les frère et sœurs adoptifs de Tchang savent déjà qu’ils ne s’y rendront pas: «Nous ne souhaitons plus jamais revoir cet individu», ont-ils tranché.

*Prénom d'emprunt (Le Matin)