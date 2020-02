Des affrontements entre supporters des clubs de Bari (Serie B) et Lecce (Serie A) ont eu lieu dimanche après-midi sur une autoroute du sud de l'Italie et des mini-bus ont été incendiés, rapportent les médias locaux.

Clous sur la route

Les incidents ont eu lieu près d'Ofanto, entre Bari et Foggia, dans la région des Pouilles (sud).

Selon le journal local Quotidiano di Puglia, des mini-bus de supporters de Lecce, en route vers Rome où leur équipe doit affronter l'AS Rome à 18h, ont été attaqués par des supporters du club rival de Bari.

Ceux-ci, plus d'une centaine selon le même quotidien, auraient posé des clous sur la route, obligeant les mini-bus à s'arrêter avant de les attaquer.

«Plusieurs blessés»

Le Quotidiano di Puglia évoque «plusieurs blessés», sans plus de précision, et des photos montrent qu'au moins un mini-bus a brûlé.

Dans un communiqué, le club de Bari a fait part de sa «condamnation la plus ferme». «Il s'agit d'incidents qui n'ont rien à voir avec les valeurs que le club blanc et rouge et la ville de Bari soutiennent et promeuvent depuis toujours», a écrit le club de Serie B, assurant le club de Lecce et ses tifosi de sa «solidarité».

