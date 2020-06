Depuis ce matin, la police boucle un quartier au centre de Genève et a envoyé une équipe de démineurs sur place. Ceci au moins depuis 8 h 10, a constaté un témoin qui arrivait sur place à ce moment. Les policiers lui ont dit intervenir dans le Starbucks de la place Longemalle.

Selon Radio Lac, le secteur est bouclé de la rue du Marché à la place du Molard. Il s'agirait d'un colis suspect.

Des robots ainsi qu'au moins un démineur en combinaison de protection s'affairent sur place, ainsi qu'un chien et plusieurs véhicules de police et de pompier, dans cette rue, la plus fréquentée et la plus commerçante de Genève.

Selon notre lecteur, la police interdit de rentrer ou de sortir dans les bureaux et immeubles alentours.

Michel Pralong