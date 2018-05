En prison depuis 36 mois, un homme condamné à 7 ans de réclusion pour «association de malfaiteur en vue de préparer un crime» est pourtant sur le point de perdre son permis de conduire.

En effet, le pauvre reçoit régulièrement des amendes pour excès de vitesse, a perdu pas loin de 1000 euros et quasi tous les points de son fameux permis! Etrange situation.

L'explication au malheur de ce prisonnier est simple: la police continue à utiliser en mission et en douce la Citroën DS4 saisie lors son arrestation. Du coup, régulièrement flashée – et pour cause – la voiture vaut de menus ennuis à son ancien propriétaire dont les papiers n'ont pas été modifiés.

L'avocat de l'infortuné détenu espère que réparation sera faite pour son client. Ce dernier exige le remboursement complet des amendes et la restitution de la totalité des points perdus. (Le Matin)