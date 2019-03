Tout au long de leurs 56 années de mariage, Judy et Will Webb n'ont que rarement passé une journée l'un de l'autre. Le 6 mars, ces deux Américains âgés de 77 ans se sont tout naturellement éteints à quelques heures d'intervalle, en se tenant la main dans leur maison de retraite. Une conclusion logique à une formidable histoire d'amour, racontée par WSBTV.

Judy et Will, originaires du Michigan, s'étaient rencontrés à l'âge de 14 ans. La forte amitié qui les liait s'est rapidement muée en amour fusionnel et les deux amoureux ont toujours fait en sorte de passer le plus clair de leur temps ensemble. Jusqu'à ce que leur santé commence à leur jouer des tours.

Will and Judy Webb, both 77 years old, died just hours apart while holding hands on March 6, 2019.



They spent their final hours together in hospice care after both battling a series of health complications.