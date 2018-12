Elle s'appelle Amanda. Quadragénaire, elle est aussi irlandaise. Un beau jour de 2014, alors qu'elle se trouvait dans son lit, elle a senti une étrange énergie. Celle de Jack, le fantôme d'un pirate haïtien vieux de 300 ans.

Au début, bien que grande fan de Jack Sparrow, le flibustier incarné par Johnny Depp dans la franchise «Pirates des Caraïbes», Amanda était plutôt méfiante, voire réticente, à entrer en contact avec l'esprit... Jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle pouvait lui parler. Et puis le fantôme s'asseyait à côté quand elle regardait la télévision ou pendant qu'elle conduisait sa voiture.

De fil en aiguille, Amanda et Jack ont commencé à mieux se connaître. Au point de développer une relation somme toute assez classique: ponctuée de rendez-vous amoureux, entaché de quelques disputes et même agrémentée de parties de jambes en l'air, raconte Amanda.

