Une jeune femme de 19 ans a été mise en examen pour effraction aggravée, agression avec une arme, séquestration et agression sur un partenaire, notamment. Vendredi à Great Falls (Montana), Samantha Mears s'est introduite chez son ex-copain pendant son absence.

Une fois le jeune homme rentré chez lui, la demoiselle a fait irruption de derrière la porte de la chambre à coucher. Armée d'une machette, elle a forcé son ex à se mettre sur le lit et à se déshabiller. Sans jamais lâcher son arme, Samantha Mears a retiré ses vêtements, s'est hissée sur son ex-copain et a entamé un rapport sexuel avec lui.

Après l'agression, la victime a tenté de repousser la jeune femme mais celle-ci a mordu son bras, selon le «Great Falls Tribune». Le plaignant est ensuite parvenu à prendre plusieurs photos de Samantha, la machette dans une main et assise sur le lit, réclamant encore un rapport. La jeune femme aurait ensuite arraché un bout de tapisserie et uriné sur le lit de son ex.

La victime a réussi à appeler la police en faisant mine de téléphoner à un ami, puis à s'enfuir de la chambre en attendant l'arrivée des forces de l'ordre. (Le Matin)