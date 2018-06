Un Turc de 29 ans décédé après avoir agressé une femme dans un hôtel à Näfels (GL) en mai dernier est mort d'un arrêt cardiaque. La femme, grièvement blessée, a pu quitter l'hôpital. L'autopsie a permis de déterminer la cause du décès, a indiqué mardi le Ministère public du canton de Glaris. Aucune trace d'alcool ou de drogue n'a été trouvée.

Les faits se sont déroulés le soir du 11 mai dans une chambre d'hôtel du centre sportif Linth Arena à Näfels. Une dispute a éclaté entre le Turc et une Suissesse d'origine turque de 30 ans. Les deux se connaissaient. D'autres clients ont entendu des cris et sont intervenus pour séparer l'agresseur et sa victime.

Grièvement blessée

La femme a été grièvement blessée, notamment aux yeux. Elle a été héliportée à l'hôpital universitaire de Zurich. L'agresseur a quant à lui perdu conscience. Il a pu être réanimé jusqu'à l'arrivée des médecins. Il est toutefois décédé sur place peu après.

La femme a pu quitter l'hôpital et être interrogée. Les circonstances exactes de l'agression font encore l'objet d'une enquête, a précisé le Ministère public. (ats/nxp)