Alertée par un promeneur, témoin d'un étrange manège, les gendarmes de Xertigny, au sud de Nancy (F), se sont rendus lundi dans une forêt du coin. Ils sont tombés sur neuf ressortissants des pays de l'Est, sept adultes et deux mineurs, occupés à ramasser des champignons. Et ils avaient mis du cœur à l'ouvrage puisque les forces de l'ordre ont récupéré plus de 400 kilos de champignons, selon «Vosges Matin». Une telle quantité fait dire aux gendarmes que les cueilleurs devaient être même plus nombreux mais que certains ont pu prendre la fuite.

La marchandise, dont la valeur marchande est estimée à 2400 euros ( 2600 francs ), a été saisie et après accord avec le magistrat en charge de l'affaire, a été répartie dans les EMS de la région. En espérant que les cueilleurs savaient distingué les champignons comestibles des autres.

5 litres maximum

La gendarmerie des Vosges rappelle que la législation française n'autorise qu'un volume de 5 litres de champignons par personne. Entre 5 et 10 litres , l'amende est de 135 euros ( 150 francs ), mais au-delà, on risque 3 ans de prison, voire 5 ans si la cueillette s'est faite en groupe. Les sept adultes pincés seront convoqués devant le tribunal en juillet prochain.

Michel Pralong