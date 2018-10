Le soir du 31 juillet 2017, un petit village saint-gallois a organisé une manifestation anticipée à l'occasion de la Fête nationale du 1er août. Un habitant de la localité, âgé de 21 ans, aurait profité de l'occastion pour abuser de son voisin, âgé de 10 ans au moment des faits. Le prévenu doit comparaître ce mardi devant le Tribunal d'arrondissement de Rorschach (SG). Il est accusé d'actes d'ordre sexuel avec un enfant, pornographie illégale et violation de la loi sur les stupéfiants.

Le soir des faits, le jeune homme aurait d'abord bu des bières chez lui avec des amis avant d'allumer des feux d'artifice et de se rendre à la fête. Selon l'acte d'accusation, il est tombé sur son voisin aux alentours de 23h30. Il l'aurait d'abord aidé à allumer quelques pétards avant de lui dire de le suivre. Une fois suffisamment à l'écart des festivités, le prévenu aurait demandé au garçon de baisser son pantalon.

Pédopornographie et zoophilie

Lors de son interrogatoire, l'enfant a expliqué s'être exécuté parce qu'il avait peur de contredire son voisin. Celui-ci aurait profité de la situation pour embrasser le mineur sur la bouche et la joue avant de l'agresser sexuellement. Ce n'est que quand le garçon a commencé à dire «non» que le prévenu se serait rendu compte qu'il venait de «faire de la m***». Quand les policiers ont saisi le téléphone portable du jeune homme, quelques semaines après les faits, ils ont retrouvé sur son dispositif des photos et des vidéos porno mettant en scène des enfants et des animaux.

Selon 20 Minuten, l'accusé a déjà été condamné une première fois en novembre 2015. Il avait alors écopé de 9 mois de prison. La peine avait néanmoins été commuée en thérapie ambulatoire. Le 1er septembre 2017, soit peu de temps après la révélation des nouvelles accusations, la justice a cependant demandé de stopper la thérapie ambulatoire afin qu'il commence à purger sa peine de prison. Même si l'on ignore pour quels faits il avait dû comparaître en 2015, il est donc fort probable que les délits commis il y a trois ans étaient similaires à ceux commis en été 2017.

Mesure thérapeutique institutionnelle

L'accusé risque désormais 24 mois de prison tout comme une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 70 francs et une amende à 300 francs. Le Ministère public a par ailleurs demandé que la peine soit liée à une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'article 59 du Code pénal suisse.