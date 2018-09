«Je suis traumatisé par cette histoire. Parfois, je me réveille au milieu de la nuit en me disant que j’aurais pu être tué. Et je panique dès que je vois un scooter». Financier anglais, Rachid Mekhalfia a décidé de raconter l’agression qu’il a subie dans le Evening Standard. Car il estime que la police n’en fait pas assez. Et parce qu’il tient à retrouver sa montre dérobée.

«Poignarde-le, poignarde-le!»

Le 22 août, cet homme de 46 ans était dans un garage du quartier londonien de Kilburn, à côté de sa voiture, lorsque trois jeunes hommes ont débarqué, armés de machettes et de couteaux. Rachid Mekhalfia a d’abord tenté de résister à ses agresseurs. L’un hurlait «poignarde-le, poignarde-le!», raconte-t-il. Des paroles suivies d’actes: le Britannique a pris un coup de machette sur le genou.

Craignant alors pour sa vie, il a obtempéré et remis aux malfrats ce qu’ils étaient venus lui arracher: une montre suisse de luxe, une Patek Philippe pesant 75 000 livres, selon le quotidien londonien. Soit quelque 95 000 francs. La police l'estime, elle, à quelque 60 000 livres, 67 000 francs. Les trois assaillants se sont ensuite enfuis sur un scooter.

«Ça ne valait pas la peine de perdre la vie»

«Je savais que je devais donner la montre. J’ai une femme et quatre enfants, ça ne valait pas la peine de perdre la vie», commente-t-il. Sa blessure est finalement heureusement de moindre gravité

L’Evening Standard ajoute que la victime se sent aujourd’hui frustrée par les maigres avancées des policiers. Il a donc décidé de témoigner et offre 5000 livres – plus de 6000 francs – pour toute information menant à sa montre suisse.

Les trois agresseurs sont décrits comme trois hommes noirs de 18 à 25 ans. Le verre de la montre comporte une griffure assez importante, précise la police, photo d'assez faible qualité à l’appui.

(Le Matin)