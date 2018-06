Un groupe de quatre personnes a subi une violente attaque le samedi 2 juin par un essaim d’abeilles sur la commune de Saint-Martial, dans le Cantal (F). Parmi eux: une dame âgée de 90 ans. Hospitalisée d’urgence, la nonagénaire n'a pas survécu à ses blessures, à savoir plus de 200 piqûres notamment au niveau de la tête. Elle est décédée dans la nuit de dimanche à lundi, a rapporté LaMontagne.fr.

Selon un expert, cité par le journal, cette attaque «serait due aux conditions orageuses qui frappent la France depuis plusieurs jours, la pression atmosphérique rendant très nerveuses les abeilles». Et de compléter: «Quand une abeille vous pique, le venin déclenche une substance chimique qui attire les autres mais encore faut-il qu'elles soient à proximité. Ce n'est pas forcément mortel, sauf si la personne est allergique. Mais sur une personne âgée ou un enfant, les complications peuvent être graves.»

Les trois autres victimes - deux femmes de 50 et 60 ans et un homme de 62 ans - ont également été hospitalisées, mais leur vie est hors de danger. Si la première femme a été piquée près de 80 fois alors, la seconde n'a été que légèrement touchée. Quant à l'homme, il présentait près d'une soixantaine de dards plantés au niveau du visage et des membres.

(Le Matin)