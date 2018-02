Une croisière de 10 jours sur le Carnival Legend a viré à la catastrophe sur les eaux australiennes. Alors que le paquebot se trouvait à environ 200 kilomètres au large de Jervis Bay, une énorme baston a éclaté dans un des restaurants. Des images tournées par un passager montrent deux groupes d'environ trente personnes s'écharper violemment, certains menaçant leurs adversaires de les poignarder ou de les balancer par-dessus bord.

Au milieu des cris et de la cohue, les agents de sécurité et le personnel de bord ont eu bien du mal à maîtriser la situation. Certains passagers se sont retrouvés avec des bleus et des coupures au niveau du visage. Terrifiés, des voyageurs qui n'avaient rien à voir dans cette histoire se sont barricadés dans leur cabine tandis que la baston tournait au bain de sang. La vidéo montre notamment des agents de sécurité rouer de coups de pied un passager au sol, puis un responsable du paquebot faire signe à l'auteur des images d'arrêter de filmer.

Selon Kellie Petersen, une passagère, 27 personnes faisant partie d'un «grand groupe familial» sont à l'origine de cet incident. «On nous avait dit de faire attention avec ces gens. Ils s'étaient battus devant mes enfants dans la piscine... cinq d'entre eux avaient encerclé mon mari», raconte-t-elle au «Daily Mail Australia».

La vice-présidente et manager général de Carnival Cruise Line a confirmé à ABC qu'une famille entière a été expulsée du paquebot par la police à la suite de cette baston. Le Carnival Legend a fait une escale imprévue vendredi à Eden, le capitaine refusant d'aller plus loin avec ces personnes à bord. «Il y a eu des événements limités et isolés avec la famille en question. Faire débarquer d'une croisière une famille, c'est du jamais-vu. C'est toujours notre dernier recours», a expliqué Jennifer Vandekreeke.

De son côté, la police a déclaré que six hommes et trois adolescents avaient été débarqués, ainsi que 14 autres passagers, dont des femmes et des enfants. Des cris de joie ont retenti sur le bateau pendant que le groupe rejoignait le port. Le Carnival Cruise a, depuis, repris sa route. Une enquête a été ouverte. (Le Matin)