On a bien jasé le week-end dernier dans la région de Beauvais (Oise) après l'annulation du feu d'artifice qui, vendredi, devait clore les 75 ans de la libération de la préfecture française. Le soir même, la maire expliquait en effet avoir pris sa décision «pour des raisons évidentes de sécurité» et toute l'affaire était de comprendre ce que se cachait derrière la formule.

L'hypothèse formulée par une internaute sur Facebook indiquant que les artificiers étaient ivres était en grande partie la bonne, rapporte Le Parisien: elle a été confirmée par l'élue qui précise «Les artificiers ont eu un contrôle d'alcoolémie positif, mais on s'est également aperçu qu'il y avait parmi eux un mineur, ce qui est formellement interdit».

Étranges comportements

En dévidant la chronologie des faits, il apparaît que ce sont des habitants qui ont donné l'alerte en premier. Ils avaient remarqué d'étranges comportements sur le toit de la mairie, un des artificiers à l'équilibre instable notamment. Appelée, la police a ensuite alerté une municipalité qui a dû prendre la décision qui s'imposait. Mais l'alcool n'était qu'une des composantes: facteurs aggravants, les artificiers ne portaient pas de harnais et «les bombes étaient non déclarées et non conformes», précise la municipalité.

Devant ces «manquements graves et cumulés vis-à-vis de la sécurité», la ville n'a bien évidemment aucune intention d'honorer la facture de 3300 francs qui devait lui être présentée suite à l'annulation du feu d'artifice. L’entreprise mandatée pour gérer le spectacle peut s'attendre aussi à passer un sale quart d'heure, sans parler des artificiers pris les lèvres contre goulot.