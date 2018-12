Un tour opérateur a fait une macabre découverte à Scenery Nook, un site touristique situé près de Christchurch. Six bébés phoques âgés de 11 mois gisaient sur la plage, décapités. Selon le département de la Conservation de Nouvelle-Zélande (DOC), les cadavres auraient été jetés depuis un bateau dans le but que des promeneurs les retrouvent.

La police est à la recherche de ou des auteurs de ce massacre, et le DOC espère obtenir des témoignages ou signalements de bateaux ayant navigué dans la zone, rapporte CNN.

Une autopsie a été menée sur trois corps, et l'hypothèse d'une attaque de requin a d'ores et déjà été écartée. «Il est extrêmement improbable qu'un requin ait arraché les têtes de six phoques sans toucher au reste du corps», estime Andy Thompson, responsable des opérations du DOC, qui évoque un crime «perturbant, brutal et violent».

Thompson pointe du doigt une fausse croyance qui veut que les phoques mangent d'énormes quantités d'espèces de poissons propres à la consommation humaine. «Ce n'est pas le cas. Je n'arrive pas à croire que des gens soient prêts à prendre de lourdes peines de prison pour quelques poissons», déplore-t-il.