Le Tribunal régional de Berne-Mittelland s'est posé mercredi beacoup de questions sur le voyage qu'un père avait prévu de faire avec ses deux enfants, en été 2013.

Pourquoi voulait-il se rendre chez un oncle en Turquie, domicilié près d'une zone de combat syrienne? Que pensait-il faire ensuite en Bosnie? Pourquoi n'avait-il pas prévu de date précise pour son retour en Suisse? La maman des bambins était-elle au courant?

Le prévenu, un Bernois musulman, avait été interpellé par la police en août 2013, alors qu'il se trouvait déjà à la porte d'embarquement de l'aéroport de Kloten (BE), accompagné de ses deux enfants. La mère avait alerté les forces de l'ordre, un jour auparavant.

5000 francs pour réparation morale

Le président du tribunal, Jürg Christen, n'a pas tourné autour du pot en annonçant le verdict: «Ce voyage n'avait rien de vacances agréables.»

Pour la Cour, il est évident que la mère n'avait pas été mise au courant des plans du prévenu. Elle n'avait pas signalé à l'école que sa fille allait partir en vacances et n'avait pas non plus repoussé une opération aux amygdales qui serait tombée en plein pendant le voyage en Turquie.

Au final, le Bernois de 31 ans a été condamné pour enlèvement et divers autres délits, comme, par exemple, 40 mois de prison ferme pour «escroquerie par métier» et «menaces». Il devra également verser 5000 francs à son ex-femme en guise de réparation morale.

«Il existe dans se dossier divers indices qui laissent penser que les enfants ne seraient pas rentrés en Suisse», a conclu Jürg Christen. (Le Matin)