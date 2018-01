Après avoir commandé un plat via l'application de livraison Just Eat samedi dernier, Michelle Midwinter, une Britannique de 33 ans, a reçu sur WhatsApp des messages pour le moins étranges de la part de son livreur.

«Dis moi si tu as un petit ami, je ne veux pas créer de problèmes. Mais au final, je n'essaie pas de me faire des amis. Bonne nuit bébé», lui a-t-il notamment écrit.

Just a snippet of Just Eat’s response to my receiving unsolicited messages from the guy who had just delivered my food. Nice one Just Eat! Apart from him using my number in this way surely being in breach of privacy laws etc, they don’t really seem to take it seriously do they?? pic.twitter.com/OVZkl0IW5f