Mardi, vers 9h45, quatre hommes ont commis un brigandage à main armée dans une bijouterie à Vevey. Ils ont menacé l’employée de la bijouterie Meylan au moyen d’une arme de poing et ont pris la fuite en emportant des montres pour un montant d’une valeur indéterminée, précise ce mercredi la police cantonale vaudoise.

La vendeuse, une Suissesse de 32 ans, n’a pas été blessée. Fortement choquée, elle a bénéficié d’un soutien psychologique.

Le dispositif de recherche a permis d’interpellers deux personnes suspectées d’être impliquées dans ce brigandage.

Suspects étrangers

Plus tard, un troisième suspect a été interpellé à Genève, puis un quatrième en France voisine. Il s’agit de quatre ressortissants lituaniens, non domiciliés en Suisse, âgés de 19, 24, 31 et 35 ans.

Le procureur de service a ouvert une enquête. Les trois auteurs arrêtés en Suisse ont été mis à sa disposition. Le quatrième est en détention extraditionnelle en France. Les investigations ont permis de retrouver une grande partie du butin.

Mais les inspecteurs de la Sûreté, à qui l'enquête a été confiée, ne sont qu'au début de leurs recherches. «Il reste encore beaucoup de travail d'investigation et d'enquête», a expliqué à Keystone-ATS Florence Maillard, porte-parole de la police vaudoise.

Par le passé, la bijouterie Meylan a été plusieurs fois victime de brigandages. En 2015, trois hommes avaient frappé le patron et une employée avant de s'enfuir sans butin. Le trio avait été interpellé et condamné. (JM/ATS/nxp)