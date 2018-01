Grosse frayeur pour ces quatre jeunes femmes samedi dernier.

Tandis qu'elles circulaient sur l'autoroute entre Annecy et Chambéry, ces dernières ont vu une voiture se porter à leur hauteur et se mettre à faire d'inquiétantes manœuvres. L'un des occupants du véhicule a alors baissé la vitre et sorti une bombe lacrymogène ainsi qu'une arme de poing qu'il a pointée dans leur direction.

Selon Le Dauphiné libéré, les jeunes femmes ont donc alerté les gendarmes, tout en continuant de rouler. Des militaires se sont alors postés à chaque sortie d'autoroute, interceptant le véhicule incriminé une vingtaine de minutes plus tard.

À son bord, ils interpellent quatre jeunes hommes âgés de 19 et 20 ans et retrouvent également une arme factice, un couteau de survie ainsi que deux bombes lacrymogènes dans l'habitacle.

Il sera établi que la voiture, faussement plaquée, a été impliquée dans un cambriolage commis dans la nuit du 23 au 24 décembre dernier. Quant aux jeunes hommes, dont certains étaient déjà connus de la justice, ils ont été placés en garde à vue jusqu'à dimanche soir.

Ils devront répondre de violences avec arme devant le tribunal correctionnel en mai prochain. (Le Matin)