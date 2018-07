Ce mardi 3 juillet, vers 5 h 30, un brigandage s'est produit dans un commerce de la gare de Renens (VD). Deux hommes qui avaient dissimulé leur visage sont entrés dans le shop. L’un d’eux a menacé l’employée présente avec un objet dissimulé qui ressemblait à une arme à feu.

Après s’être emparés du contenu de la caisse, ils ont quitté les lieux vers une direction inconnue. Bien que fortement choquée, la victime n’a pas été blessée physiquement. Cette ressortissante italienne de 38 ans a bénéficié d’un soutien psychologique.

Appel à témoin

Selon la Police cantonale vaudoise, le signalement des auteurs est le suivant: un homme de type nord-africain, portant un pantalon de training noir, une veste noire en cuir, des baskets blanches et noires, une écharpe sur la tête et autour du cou, ainsi que des lunettes à soleil. Il pointait un objet caché par un sachet noir, en direction de la victime.

Le second est un homme de type nord-africain portant un pantalon noir, une chemise à carreaux multicolore, un bonnet et une écharpe autour du visage et du cou.

Les deux individus s’exprimaient en français avec un accent de la banlieue, selon la victime.

Les personnes susceptibles de fournir des renseignements au sujet de cette agression, notamment celles qui se trouvaient dans le commerce ou à proximité au moment des faits, sont priées de prendre contact avec le Centre d'engagement et de transmission de la Police cantonale vaudoise au 021 333 5 333 ou avec le poste de police le plus proche. (Le Matin)