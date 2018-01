«Je déjeunais, il devait être 9 h 20, lorsque j’ai entendu un gros boum, raconte une voisine de la station-service du Collège, aux Breuleux (JU). J’ai d’abord pensé à une plaque de neige qui tombait du toit, mais il y a eu encore plusieurs gros bruits. J’ai regardé par la fenêtre et j’ai vu une voiture en feu, sans personne autour.»

Alertés par un autre voisin, les pompiers sont vite arrivés, ainsi qu’une voiture de la police bernoise qui passait là comme cela lui arrive parfois, l’endroit étant proche de son secteur. La rue de la Gare où se situe la station a ainsi rapidement pu être bouclée. «Je n’ai rien vu, j’étais parti cinq minutes plus tôt pour aller à l’église, à Saignelégier, explique un autre habitant du quartier. Quand je suis revenu vers 11 heures, je n’ai pas pu regagner mon domicile. On m’a dirigé vers la salle paroissiale.»

«Nous y avons logé une vingtaine d’habitants de quatre immeubles du quartier, évacués par crainte d’une explosion, confirme Renaud Baume, maire de la commune. J’ai appris qu’il y avait un incendie lorsque la police m’a appelé afin de trouver un lieu d’accueil pour ces personnes afin de ne pas les laisser au froid. Dans la salle paroissiale, non loin de là, on a pu leur distribuer du café, du thé et des petits pains. Puis, comme l’attente se prolongeait, on est allé chercher des sandwiches. Les gens étaient calmes, ils discutaient entre eux, certains jouaient aux cartes. Ils ont pu rentrer chez eux en début d’après-midi.» Car l’incendie était d’importance et a mis près de cinq heures à être maîtrisé. Le SIS Franches-Montagnes Ouest a dû demander de l’aide au Centre de renfort de Tramelan. En tout, une trentaine de pompiers et huit véhicules ont été mobilisés. Le feu s’étant propagé à la station d’essence, les craintes étaient grandes.

Hélas, si le sinistre a pu être circonscrit, un corps calciné a été découvert dans le véhicule. «Cette Toyota hybride appartient à un habitant du village, nous apprend le maire. Des scellés ont été placés chez lui.» Reste tout de même à confirmer que c’était bien lui qui se trouvait dans l’auto, ce que la gendarmerie, la police judiciaire et le service d’identification appelés sur place devront déterminer. Le ministère public a ouvert une enquête pour élucider les circonstances du drame. Comment le feu a-t-il pris: accident, geste volontaire? «Qu’une voiture seule, dans une telle station, prenne feu, c’est très particulier», reconnaît Denis Cattin, officier de presse de la police jurassienne. (Le Matin)