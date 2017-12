Noël est souvent une période propice pour les cambrioleurs. Dans le canton de Schwytz, dix cambriolages dans des maisons et bureaux ont été signalés entre vendredi soir et lundi midi. Bijoux et argent liquide ont été volés pour un total de plus de 200'000 francs.

Dans les communes de Wollerau, Bäch, Freienbach, Lachen et Siebnen, des maisons ont été fouillées. A Rothenthurm, c'est un immeuble commercial qui a fait les frais des malfrats, indique la police cantonale lundi.

En plus des biens et de l'argent dérobés, les dégâts matériels se montent à plusieurs milliers de francs. La police tente d'établir si ces cambriolages ont été perpétrés par les mêmes personnes. (ats/nxp)