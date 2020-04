La police cantonale vaudoise a été informée d'un cambriolage samedi 18 avril vers 02h05 dans un commerce à La Sarraz (VD). En fuite, les deux auteurs ont été aperçus alors qu'ils se dispersaient dans un champ, indique ce jeudi la police cantonale vaudoise dans un communiqué.

«Snach», un berger allemand de trois ans de la brigade canine a retrouvé dans le champ en question des objets provenant du délit et a commencé à remonter la piste. En suivant cette trace sur plusieurs centaines de mètres, le chien s'est retrouvé face à un individu couché qui a été immédiatement appréhendé.

Quelques minutes plus tard, «Snach» a montré un vif intérêt à un endroit difficilement accessible où le second cambrioleur a pu être lui aussi arrêté. Les deux hommes sont des Kosovars âgés de 39 et 40 ans.

Détention provisoire

La Procureure de service a sollicité et obtenu la mise en détention provisoire des deux individus. Elle a ouvert une enquête qui est confiée au personnel de la police de sûreté.

Cette intervention a nécessité la présence de plusieurs patrouilles de police secours composées de gendarmes et de policiers communaux, des conducteurs chiens de la brigade canine, d’inspecteurs de la police de sûreté et de la brigade de police scientifique.