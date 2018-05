Mardi, vers 15 h45, un camion et sa remorque se sont renversés entre Gland et Rolle, sur l'autoroute A1 en direction de Lausanne. Le véhicule s'est couché à cheval sur la chaussée et la bordure herbeuse obstruant presque complètement les voies de circulation, précise la Police cantonale vaudoise.

Bien que choqué, le conducteur du poids-lourd, un ressortissant suisse de 27 ans, domicilié en Suisse allemande, n’a pas été hospitalisé. Une enquête doit déterminer les causes et circonstances de cet accident.

Le tronçon est resté fermé de longues heures en direction de Lausanne, il devait être rouvert dans la nuit. La circulation s'est trouvée également engorgée sur les routes environnantes.

D’importants moyens de dépannages ont été mis en œuvre afin de dégager le convoi accidenté, procéder au nettoyage de la chaussée.

(Le Matin)