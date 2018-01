Des tags haineux sprayés à même le sol des allées menant aux concessions musulmanes du cimetière lausannois du Bois-de-Vaux. Les trois quarts des tombes de cet espace confessionnel inauguré en avril 2016 – le seul du canton – avaient été profanées: les fleurs éparpillées, les pupitres en bois avec les noms des défunts, arrachés et jetés. Un acte de «chiards», avait réagi Mehmet* (55 ans) dans nos colonnes au lendemain du saccage, vraisemblablement survenu dans la nuit du 13 au 14 octobre dernier. La sépulture de la mère de ce Turc naturalisé est l’une des quinze tombes à avoir été sauvagement vandalisées.

Le quinquagénaire disait sa confiance quant à une arrestation du ou des auteurs islamophobes. Tôt ou tard. Sauf qu’il n’en sera rien, a appris «Le Matin». À moins d’aveux émis dans le cadre d’autres investigations pénales, ou d’une dénonciation spontanée…

«L’enquête est terminée, les auteurs demeurent inconnus; je m’apprête à suspendre la procédure, révèle la procureure lausannoise chargée du dossier, Sandrine Chardonnens. Même si l’affaire n’est plus suivie de manière très active, les policiers resteront à l’affût d’informations qui pourraient apparaître.» Et de préciser que dès le départ, les inspecteurs se sont heurtés à une «absence d’éléments de preuve matériels» qui aurait permis de confondre les intéressés. «Le fait qu’il s’agisse d’un lieu public et de passage en continu a compliqué les investigations», ajoute la magistrate.

«C’est impossible de ne rien avoir: quand on veut trouver, on trouve – surtout en Suisse, au vu des technologiques à disposition», estime Mehmet, qui déplore le message donné par une telle suspension d’enquête. «Implicitement, c’est comme inciter à atteindre à la paix des morts: ça va recommencer, maintenant que les extrémistes qui aimeraient faire parler d’eux savent qu’ils ne prennent aucun risque d’être condamnés…» Le quinquagénaire en est convaincu: si un crime avait été commis dans la foulée cette nuit d’octobre aux abords dudit carré musulman, «la police aurait des suspects».

«C’est une enquête qui a été prise tout à fait au sérieux et menée de manière complète; on ne fait en tout cas pas deux poids deux mesures, assure la procureure Chardonnens. Mais il arrive parfois que l’on n’ait pas d’éléments suffisants pour identifier les auteurs d’un délit.» Du côté de l’exécutif lausannois (à l’origine de la plainte – ayant fait l’objet de l’un des tags: «non à la mafia municipale corrompue et aux cimetières communautaristes»), le directeur de la Sécurité, Pierre-Antoine Hildbrand, dit regretter que «les auteurs d’un acte aussi lâche» n’aient pas pu être interpellés ni même identifiés.

L’édile PLR annonce en revanche que des caméras de surveillance sont toujours à l’étude. «Nous travaillons sur un système actif uniquement lorsque le cimetière n’est plus accessible – la nuit –, et pas seulement autour de cet espace confessionnel.» Afin d’éviter toute impression de «protection spéciale» du carré musulman. (Le Matin)