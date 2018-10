Pour Jaleesa et Chiedozie, ce devait être une expérience relaxante dans la cité des anges. Le couple, originaire de Boston avait réservé leur maison d'hôte sur Airbnb et s'était basé sur un flot de commentaires élogieux, parmi les plus nombreux de la région, pour faire leur choix de villégiature. Leur séjour s'est achevé par des bris de verre, l'intervention d'un hélicoptère de police et plusieurs milliers de dollars partis en fumée.

L'homme et la femme, tous deux docteurs en médecine, ont raconté au Boston Globe leur mésaventure: installé en confiance, leur lieu de résidence était estampillé «Super hôte» sur Airbnb, ils se sont fait réveiller le premier matin par des coups violents sur la porte doublés de hurlements. Quelle ne fut pas leur surprise de découvrir que le tambourineur excité n'était autre que JJ, leur hôte qui, en minimisant l'incident, leur a répondu: «Désolé pour la confusion. La vie est trop courte pour que je puisse vous donner une explication. Bon séjour à L.A.». Jaleesa et Chiedozie n'étaient pas au bout de leur surprise.

La nuit suivante...

La nuit suivante, un homme s'est introduit dans le domicile en brisant la fenêtre de la chambre dans laquelle le couple s'était endormi. Là encore, il s'agissait de leur hôte. JJ a été mis en fuite. La police appelée en renfort a mobilisé un hélicoptère pour retrouver le fuyard qui a été arrêté. C'est a ce stade que le couple a découvert que leur lieu de villégiature appartenait en fait à une vieille dame et que JJ n'était que son locataire. Il n'était pas autorisé à sous-louer.

Pour se remettre de leurs émotions, Jaleesa et Chiedozie ont terminé leur séjour dans un hôtel Hilton proche et déclarent que cela leur a coûté 2300 dollars supplémentaires tout frais compris. Ils ont fini par demander à Airbnb 5000 dollars de compensation et se sont vus proposer la moitié accompagnés de 5 séances d'assistance thérapeutique.

Excuses les plus plates

Interrogé par «USA Today», Airbnb a commencé par préciser que ce genre d'incident était extrêmement rare et que l'offre de location a été supprimée de leur plateforme. Dans un deuxième temps, l'entreprise a déclaré que «leur gestion originelle de cet incident a été très inférieur aux objectifs de qualité de service» qu'elle s'était fixée. Airbnb a donc présenté ses plus plates excuses à leurs clients pour leur insatisfaisante première réaction en promettant de revenir vers eux afin de «bien faire les choses».

