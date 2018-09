Une jeune femme de 17 ans a perdu la vie dans la nuit de samedi à dimanche après être tombée du toit de la gare centrale de Zurich, rapporte la police cantonale dans un communiqué. Une enquête a été ouverte.

Peu après 01h00 du matin, quatre jeunes âgés de 17 à 22 ans ont grimpé sur un échafaudage sécurisé pour se hisser sur le toit de la gare centrale de Zurich. Une vitre du toit au-dessus du hall central s'est alors brisée sous le poids d'une jeune femme de 17 ans, la précipitant au sol, 12 mètres plus bas.

Malgré les tentatives de réanimations prodiguées immédiatement par une patrouille de police présente dans la station, la malheureuse est morte sur le coup, relatent les forces de l'ordre.

Pendant l'opération de secours, un morceau de verre encore coincé dans le cadre du toit s'est détaché et est tombé sur l'un des agents. L'homme a été légèrement blessé et a dû être transporté à l'hôpital. La police cantonale zurichoise, en collaboration avec le ministère public de Zurich/Sihl, a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de l'accident. (ats/nxp)