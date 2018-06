Le Tribunal cantonal vaudois a rendu son verdict dans l’affaire des jeunes agents de police qui avaient essuyé les tirs d’un rentier AI – à deux mois de la retraite –, retranché dans sa villa de la Conversion, dans l’Est lausannois. Schizophrène paranoïaque, en plein délire de persécution en cette nuit de septembre 2016, le forcené avait été reconnu pénalement irresponsable en décembre dernier par le Tribunal correctionnel de Vevey. Condamné pour tentative de meurtre et mise en danger de la vie d’autrui, le sexagénaire a été astreint à suivre un traitement psychiatrique en institution, en lieu et place d’une peine de prison, compte tenu du risque de récidive avéré en cas de nouvelle décompensation.

Seulement voilà: les trois juges avaient refusé d’entrer en matière sur une indemnisation des huit policiers qui avaient déposé une plainte contre le retraité, en raison de l’incapacité de discernement de l’intéressé. La Cour d’appel pénale a donné raison à cinq d’entre eux.

Entre 5000 et 2500 fr.

Du moins partiellement: les montants alloués pour tort moral étant deux fois inférieurs à ceux demandés. Soit 5000 fr. pour l’appointée de 30 ans rattachée à la police intercommunale Lavaux (APOL), qui avait fondu en larmes accroupie derrière sa voiture de fonction – pistolet-mitrailleur HK pointé en direction de la villa –, et canardée par les tirs du forcené de 64 ans.

Ainsi que 2500 fr. pour les quatre agents qui avaient exfiltré leur collègue, après avoir formé une colonne d’assaut – équipés de boucliers de protection balistique mais sans casque –, tout en faisant feu vers la maison. Leurs frais d’avocat se voient également en grande partie pris en charge par le schizophrène.

Souffrance reconnue

«C’est une victoire, car le plus important pour mes clients était que la souffrance qu’ils ont endurée soit reconnue; peu importent les montants alloués», réagit Me Alexa Landert, qui représente quatre des cinq policiers indemnisés. Et de préciser que les trois autres plaignants étaient restés en retrait la nuit des tirs, si bien qu’ils avaient été moins directement mis en danger.

Des sommes que le retraité serait à même de payer, sa rente AVS touchée depuis près de 20 mois a été capitalisée sur un compte de dépôt, et les quelque 11 000 fr. retrouvés à son domicile ont été séquestrés par la justice. Sans compter que le sexagénaire est toujours propriétaire de sa villa, libre d’hypothèque.

Son avocat, Me Bertrand Demierre, attend de prendre connaissance de la motivation de ce jugement d’appel avant de déterminer si un recours au Tribunal fédéral peut être envisagé. (Le Matin)