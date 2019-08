Le prédateur sexuel fribourgeois de 42 ans – définitivement condamné à la réclusion à vie et à un internement ordinaire en février 2019 par arrêt du Tribunal fédéral (TF) – ne voulait pas être déplacé. Il tremblait clairement à l'idée d'être transféré. Son exécution de peine à la prison de la Croisée, à Orbe (VD) lui convenait. Le 21 juin dernier, l'Office d'exécution des peines (OEP) du canton de Vaud a ordonné son transfert au sein de l'établissement pénitentiaire de Thorberg, près de Berne, là où les conditions de détention sont extrêmement sévères au point d'avoir été baptisé «l'Alcatraz» helvétique.

Recours au TC et au TF

L'OEP vaudois a également décidé de le faire incarcérer dans le quartier de haute sécurité (ndlr. Sicherheitsvollzug B) pour une durée de six mois et, ce, dès le lundi 29 juillet, ce qui a été fait. L'avocate du condamné, Me Véronique Fontana, a fait appel de cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (TC). Les juges cantonaux ont rejeté la requête du recourant le 12 juillet. Le conseil de Claude D. a dès lors saisi le Tribunal fédéral (TF), dans l'espoir d'obtenir l'effet suspensif. Autrement dit, pas de transfert tant que le TF n'a pas statué sur le fond, à savoir sur l'opportunité de ce transfert. L'Autorité suprême a tranché lundi. C'est non. Le meurtrier de la fille du pasteur de Villars (ndlr. mai 2013) et de sa précédente compagne Pascale à la Lécherette (ndlr. en 1998) restera à Thorberg.

Cafouillage et couacs

Le 26 juillet, le Président de la Cour de droit pénal du TF a invité le Ministère public et la Cour cantonale à se déterminer sur la requête d'effet suspensif. Il a par ailleurs, à titre de mesure superprovisoire, ordonnée que, jusqu'à décision de ladite requête, aucune mesure d'exécution de l'arrêt attaqué ne soit prise. Quatre jours plus tard, le 30 juillet, l'Office d'exécution des peines (OEP) signalait au Tribunal fédéral qu'il avait, le jour même, pris connaissance de l'ordonnance du 26 et Claude D. avait été transféré le 29 juillet à l'établissement pénitentiaire de Thorberg.

Retour à la Croisée?

Un recours au TF n'a en principe pas d'effet suspensif à moins qu'il attaque une décision pénale qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté. En l'espèce, les conditions n'apparaissent clairement pas réunies. Dans son arrêt publié ce matin, le TF estime que puisque l'OEP a transféré le recourant à Thorberg avant d'avoir connaissance des mesures superprovisoires du 26 juillet, il s'agit désormais de déterminer s'il convient de prononcer le retour de l'intéressé à la prison vaudoise de la Croisée.

Problèmes de langue...

Les juges fédéraux considèrent en outre que Claude D. n'explique pas à quel préjudice irréparable ou difficilement réparable il serait exposé à Thorberg jusqu'à ce qu'ils ne tranchent le fond de la cause. Pour eux, ni l'inexistence des règlements de l'établissement pénitentiaire en langue française, ni l'absence de personnel francophone suffisant ne sont de nature à lui causer un tel préjudice. Par ailleurs, si un retour provisoire de l'assassin à la plaine de l'Orbe était ordonné, il risquerait de faire un aller-retour inutile, en cas de rejet de son recours, ce qui ne pourrait que lui causer un désagrément supplémentaire. Le condamné ne bénéficiera pas de l'effet suspensif attendu, le TF ayant conclu à son rejet.

evelyne.emeri@lematin.ch