Ce sauvetage insolite et périlleux a eu lieu mardi. L'animal était «embarré (piégé entre des barres rocheuses, ndlr) et surtout mal barré avec le retour du froid et de la neige», raconte l'un des guides-pisteurs, Mathieu Lavenu, confirmant des informations du Dauphiné Libéré.

Le propriétaire, dont le troupeau passe l'été dans ce secteur du massif des Aravis, n'avait pas réussi à la ramener dans la vallée à l'automne, et il n'avait pas prévenu les secours. Ceux-ci ont été alertés récemment par un moniteur de ski qui a entendu sonner une cloche dans une combe «plutôt escarpée», selon Guilhem Motte, directeur des pistes de la station. La brebis a été repérée dans une vire (corniche) entre deux barres rocheuses, en train de brouter.

La météo menace

«On allait la voir un peu tous les jours et quand on a vu le mauvais temps arriver, on s'est dit qu'il fallait qu'on la sorte de là parce qu'elle ne passerait pas les prochains jours», ajoute Mathieu Lavenu.

Avec deux autres pisteurs, il a utilisé un filet pour évacuer la brebis avant de la redescendre dans la vallée en «barquette», utilisée habituellement pour les blessés des sports d'hiver.

(Le Matin)