Des automobiles pareilles, ça en jette. Et certains de leurs conducteurs se font un malin plaisir de frimer à leur volant. C'est ce qu'a visiblement voulu faire le pilote de cette Lamborghini Huracan Performante dimanche dans les rues de Londres. Il avait participé plus tôt à un défilé de ces prestigieuses voitures italiennes dans le cadre du «Dimanche des bolides» organisé par Supercars on the Street.

Au moment de quitter la manifestation sous le regard et les caméras des admirateurs de sa voiture, le conducteur les salue avec ses signophiles arrières et met les gaz. Un peu trop, apparemment, puisqu'il perd le contrôle de sa voiture et va percuter un mur et un arbre. Personne n'a été blessé et, si la Lamborghini qui vaut près de 280 000 francs n'est pas totalement détruite, la note des réparations risque d'être plutôt salée. (Le Matin)