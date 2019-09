Il aura passé la quasi totalité de sa vie d'adulte derrière les barreaux. De ses 22 ans à ses 58 ans, Alvin Kennard n'a connu que les murs de sa prison en Alabama.

C'est en 1983 que sa vie bascule. À l'aide d'un couteau, il dérobe la modique somme de 50 dollars dans une boulangerie. Attrapé par la police, ce délit a priori mineur lui vaudra une condamnation à perpétuité.

Comment une telle peine a-t-elle pu être prononcée pour un tel délit? Tout simplement parce que l'Alabama a des lois particulièrement strictes en matière de récidive. Seulement deux ou trois délits mineurs non violents peuvent vous mener à la prison à vie dans cet état du sud des Etats-Unis, rapporte le «Washington Post»

C'est ce qui est arrivé à Kennard. Auparavant, il avait déjà été inculpé pour effraction dans une station-service. Il avait 18 ans au moment des faits, et avait écopé d'une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis.

I just witnessed the most extraordinary moment. Judge David Carpenter in Bessemer, AL has resentenced Alvin Kennard to time served after he got life without parole for robbing a bakery of $50 in 1983. He is now 58 & was 22 when he committed the robbery. pic.twitter.com/CYeWsnHmVG