Le 24 septembre vers deux heures du matin, deux individus masqués et habillés de noir s'attaquent à un appareil pour faire de la monnaie dans une station de lavage automobile, à Salles-d'Aude, entre Béziers et Narbonne (F). Mais un témoin les a vus et a prévenu la police. Des membres du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie sont rapidement sur place et interpellent les voleurs. Il s'agit d'une femme, portant une cagoule et d'un homme avec un casque, relate la Gendarmerie de l'Aude sur sa page Facebook.

Durant sa garde à vue, le couple reconnaît avoir attaqué l'appareil avec un marteau et un tournevis (qu'ils ont cassés), causant pour 5000 euros de dégâts ( 5500 francs suisses), soit 10 000 fois plus que le butin qu'il contenait: une malheureuse pièce de 50 centimes d'euros. Lors de leur comparution lundi 30 septembre devant le tribunal correctionnel de Narbonne, la femme a écopé de deux mois de prison avec sursis et l'homme de quatre mois ferme.Ils devront en outre s'acquitter de de 10 400 euros (11 400 francs) de préjudice matériel. Voilà ce qui s'appelle recevoir la monnaie de sa pièce!

Michel Pralong