Mardi 1er janvier, à 15 heures, la police d'Ibiza a remarqué un véhicule circulant de manière hésitante et dangereuse. Le conducteur, un homme de 31 ans, a été soumis immédiatement à un test d'alcoolémie et de drogue. Les résultats ont été positifs pour la cocaïne, la méthamphétamine, les opiacés, le cannabis et l'amphétamine. Soit toutes les drogues pouvant être décelées dans le sang, rapporte le «Diario de Ibiza». Qui ne mentionne en revanche pas de présence d'alcool.

L'individu, manifestement nerveux, a en outre été fouillé. Les policiers ont trouvé 20 pilules roses rectangulaires, six pilules violettes avec le dessin d’un crâne, deux emballages avec ce qui semblait être de la cocaïne et un avec une substance brune. (Le Matin)