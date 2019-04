Une dispute entre deux élèves a dégénéré mardi matin au cycle d'orientation de Montbrillant, à Genève, révèle la Tribune de Genève.

L'altercation qui avait commencé la veille a pris une tournure plus dramatique alors que les adolescents allaient chercher des petits pains et des croissants à la cantine. Un écolier de 13 ans a été touché au bras par un coup de couteau asséné par un élève plus âgé. Ce dernier a pris la fuite. La provenance du couteau est inconnue à ce stade. Le jeune blessé a été hospitalisé.

Un courrier a été diffusé mercredi aux écoliers, confirmant l'événement, poursuit la TdG. «Hier, dans notre établissement scolaire, un incident isolé a dégénéré. La situation a été prise en charge immédiatement par les membres du personnel et les services concernés. [...] Les membres de l'équipe de direction et les psychologues scolaires, ainsi que les enseignants présents, ont soutenu les élèves qui en avaient besoin.» (Le Matin)